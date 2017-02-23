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Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживание

Источник:  «Спорт FM»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов считает, что московскому «Динамо» при возвращении в премьер-лигу уготована роль аутсайдера.

Напомним, бело-голубые завершили осеннюю часть первенства ФНЛ на первом месте, на пять очков опережая «Тосно».

«Уровень ФНЛ, я скажу, в сравнении с 1999 годом, когда я играл там в последний раз, и единственный, немножко снизился. Если сравнивать с РФПЛ, то, конечно, там не огромная пропасть, но она есть. И можно выделить две команды. Сейчас я был на стажировке тренерской. И видел, как команды готовятся, тренируются, играют. Можно взять последние две-три команды российской премьер-лиги. И сравнить первые две-три команды с ФНЛ и разницы не будет. А, если бороться за десятку, первым командам ФНЛ это будет сложно очень. Я думаю, «Динамо» просто будет бороться за выживание в РФПЛ. Если в таком составе, в котором они, подойдут. Если ничего менять не собираются», - цитирует Зырянова «Спорт FM».

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