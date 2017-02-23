Жорди Альба: Иско? В «Барселоне» рады всем хорошим игрокам

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о возможном переходе в каталонский клуб полузащитника «Реала» Иско.

«Мы рады всем хорошим игрокам, – приводит Football Espana слова Альбы. – Я высоко ценю Иско. Я знаю его со времен, когда мы вместе играли за «Валенсию». Он обладает высоким уровнем. В любом случае, время все покажет».

Напомним, бывший полузащитник «Валенсии» и «Малаги» намерен летом покинуть «Сантьяго Бернабеу» из-за недостаточной игровой практики.

Иско играет за «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и пять голевых передач в 17 матчах примеры.

Иско и Альба играли вместе за «Валенсию» в сезоне 2010/2011.