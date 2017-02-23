Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Жорди Альба: Иско? В «Барселоне» рады всем хорошим игрокам

Источник:  Football EspanaКомментарии

Защитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о возможном переходе в каталонский клуб полузащитника «Реала» Иско.

«Мы рады всем хорошим игрокам, – приводит Football Espana слова Альбы. – Я высоко ценю Иско. Я знаю его со времен, когда мы вместе играли за «Валенсию». Он обладает высоким уровнем. В любом случае, время все покажет».

Напомним, бывший полузащитник «Валенсии» и «Малаги» намерен летом покинуть «Сантьяго Бернабеу» из-за недостаточной игровой практики.

Иско играет за «Реал» с 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету пять голов и пять голевых передач в 17 матчах примеры.

Иско и Альба играли вместе за «Валенсию» в сезоне 2010/2011.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Прогноз на матч «Атлетико» – «Барселона» от Василия Уткина (видео)Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на центральный матч 24-го тура испанской примеры.Серхио Рамос: Игрокам «Реала» сейчас непросто, «Валенсия» наказала нас за ошибки в оборонеКапитан мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал поражение своей команды от «Валенсии» в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.Беленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛБеленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет московский клуб в текущее трансферное окно, сообщает источник Федерального агентства новостей.Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеСойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеПо информации СМИ, игроками мадридского клуба могут стать Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»)«Ростов» отложил трансфер Шекари до лета«Ростов» отложил покупку иранского полузащитника Резы Шекари до летнего трансферного окна, сообщил источник, знакомый с ситуацией.«Барселона» нашла замену Видалю в «Тоттенхэме»Руководство «Барселоны» пытается решить проблему с защитником на правый фланг. Об этом сообщает издание London Evening Standard.Форвард «Гамбурга» Ласогга может перейти в российский клубНападающий «Гамбурга» Пьер-Мишель Ласогга может продолжить карьеру в одном из российских клубов.Азар, Де Хеа и Дибала могут стать одноклубникамиПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует существенно усилить состав испанского клуба грядущим летом.Рой Кин: Переход Руни в китайский клуб – настоящее безумие! У Уэйна еще все впередиЭкс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не должен соглашаться на переезд в чемпионат Китая.Никита Баженов стал игроком «Долгопрудного»Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» Никита Баженов продолжит карьеру в клубе ПФЛ «Долгопрудный».Зинедин Зидан: «Реал» проиграл «Валенсии» в первые 10 минутГлавный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал поражение своей команды в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании от «Валенсии».«Реал» уступил «Валенсии» в чемпионате Испании«Валенсия» дома взяла верх над «Реалом» (2:1) в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Испании.Лаллана продлил контракт с «Ливерпулем»Руководство и тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом довольны выступлением полузащитника Адама Лалланы.«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»«Пять лет тюрьмы? Неймара не посадят». Как судят нападающего «Барселоны»Компания-представитель нападающего «Барселоны» Неймара сделала заявление о судебном процессе над игроком.«Локомотив» готов заплатить 3 миллиона евро за румынского форварда ИванаМосковский «Локомотив» сделал предложение клубу «Университатя» в размере €3 млн за румынского форварда Андрея Ивана. Об этом сообщает Sport.ro.Агент Деулофеу: Контактов с «Барселоной» не было, но будущее Жерара зависит именно от этого клубаФутбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Жерара Деулофеу, считает многое в вопросе карьеры его клиента зависит от «Барселоны».Фабрегас все еще входит в список главных целей «Милана»«Милан» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.«Байер – «Атлетико»: Скауты «Реала» просматривали игру БрандтаКак сообщает издание Marca, скауты мадридского «Реала» посетили матч 1/8 финала Лиги чемпионов между леверкузенским «Байром» и мадридским «Атлетико» (2:4).Бензема может вернуться в чемпионат Франции, став игроком «ПСЖ»Руководство мадридского «Реала» во главе с Флорентино Пересом планирует избавиться грядущим летом от форварда Карима Бензема.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Витязь». Онлайн
Бокс
Рой Джонс хочет подраться с Андерсоном Сильвой
Футбол
Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживание
Футбол
«Ювентус» не смог вылететь из Португалии из-за проблем с самолетом
Бокс
Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке
Футбол
Луис Адриано: Я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в деле
Футбол
Манучарян вновь стал игроком «Урала»
Футбол
Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»
Футбол
Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»
Конькобежный спорт
Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликта
все новости
Валенсия
Валенсиякалендарьстатистика
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Франсиско Иско
Франсиско Исковсе новости
Жорди Альба
Жорди Альбавсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы