СКА устроил выставку военной техники перед вторым матчем с «Витязем»
Перед началом второго матча 1/4 финала Западной конференции с «Витязем» СКА организовал около Ледового дворца выставку военной техники.
Выставка была организована клубом совместно с командованием Западного военного округа.
Всех защитников Отечества - с 23 февраля! СКА в честь праздника организовал выставку военной техники перед Ледовым дворцом pic.twitter.com/qeLwFwFnsW— Spb.Sovsport.ru (@sovsportspb) 23 февраля 2017 г.
Напомним, счет в серии - 1-0 в пользу армейцев. 21 февраля подопечные Олега Знарка выиграли первый матч со счетом 3:1.
Второй матч начнется в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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