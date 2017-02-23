Защитник «Динамо» Миронов не сыграет во втором матче с «Торпедо»

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов не включен в заявку команды, которая сегодня дома проведет второй матч серии плей-офф КХЛ с «Торпедо».

Напомним, в первой встрече, которую бело-голубые выиграли (1:0 О.Т.), Миронов, приняв на себя бросок Каспарса Даугавиньша, получил повреждение колена.

Игра начнется в 17:00 мск.