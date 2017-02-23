Защитник «Динамо» Миронов не сыграет во втором матче с «Торпедо»
Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов не включен в заявку команды, которая сегодня дома проведет второй матч серии плей-офф КХЛ с «Торпедо».
Напомним, в первой встрече, которую бело-голубые выиграли (1:0 О.Т.), Миронов, приняв на себя бросок Каспарса Даугавиньша, получил повреждение колена.
Игра начнется в 17:00 мск.
Матч
Место и дата
23 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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