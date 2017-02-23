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Олег Знарок: Появление Неколенко? Просто надо было заявлять седьмого защитника

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).

- С праздником всех. У нас более-менее игра получилась. Готовимся к выезду.

- Неколенко неожиданно попал в заявку. Очередная травма?
- Нет, просто надо было заявлять седьмого защитника, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.

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В составе армейцев дубль оформил Евгений Кетов, также отличились Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Артем Швец-Роговой и Якуб Ержабек.

После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 25 февраля в Подольске, начало – в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.   

Матч

СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)

Голы:

Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко, Чернов), 53:42 (6:2). Ковальчук (Белов), 54:58 (7:2 - бол.).

Место и дата

23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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