Олег Знарок: Появление Неколенко? Просто надо было заявлять седьмого защитника
Главный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной
конференции против «Витязя» (7:2).
- С праздником всех. У нас более-менее игра получилась. Готовимся к выезду.
- Неколенко неожиданно попал в заявку. Очередная травма?
- Нет, просто надо было заявлять седьмого защитника, - передает слова Знарка корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.
Накануне матча СКА организовал в честь 23 февраля выставку военной техники, а символическое вбрасывание перед игрой совершила собака-пограничник.
Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серии
В
составе армейцев дубль оформил Евгений Кетов, также отличились Евгений Дадонов,
Павел Дацюк, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Артем
Швец-Роговой и Якуб Ержабек.
После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 25 февраля в Подольске, начало – в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко, Чернов), 53:42 (6:2). Ковальчук (Белов), 54:58 (7:2 - бол.).
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция