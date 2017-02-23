Валерий Белов: Нужно сделать так, чтобы против СКА в домашних стенах «Витязь» выглядел по-другому
Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной
конференции против СКА (2:7).
- Честно говоря, мне говорить особо нечего. Надо побыстрее забыть эту игру и сделать так, чтобы в домашних стенах мы по-другому выглядели. Счет сам за себя говорит. Проиграли во всем. Самое главное - СКА в движении превосходил нас. Отсюда и остальные беды. Надо подготовиться к домашним играм.
- По силовому давлению тоже уступили. Это нехватка эмоций по сравнению с первым матчем?
- Будем разбираться. Мы готовились к игре, и ничего не предвещало такого развития событий.
- Равиля Якубова сегодня не было на лавке.
- У нас тренеры по очереди находятся наверху, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.
В составе армейцев дубль оформил Евгений Кетов, также отличились Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Артем Швец-Роговой и Якуб Ержабек.
Накануне матча СКА организовал в честь 23 февраля выставку военной техники, а символическое вбрасывание перед игрой совершила собака-пограничник.
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После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 25 февраля в Подольске, начало – в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко, Чернов), 53:42 (6:2). Ковальчук (Белов), 54:58 (7:2 - бол.).
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция