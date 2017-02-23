Валерий Белов: Нужно сделать так, чтобы против СКА в домашних стенах «Витязь» выглядел по-другому

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против СКА (2:7).

- Честно говоря, мне говорить особо нечего. Надо побыстрее забыть эту игру и сделать так, чтобы в домашних стенах мы по-другому выглядели. Счет сам за себя говорит. Проиграли во всем. Самое главное - СКА в движении превосходил нас. Отсюда и остальные беды. Надо подготовиться к домашним играм.

- По силовому давлению тоже уступили. Это нехватка эмоций по сравнению с первым матчем?

- Будем разбираться. Мы готовились к игре, и ничего не предвещало такого развития событий.

- Равиля Якубова сегодня не было на лавке.

- У нас тренеры по очереди находятся наверху, - передает слова Белова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.