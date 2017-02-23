Егор Яковлев: Коскинен здорово сыграл, выручил нас, ведь у «Витязя» тоже были опасные моменты
Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной
конференции против «Витязя» (7:2).
- Реализовали свои моменты, Коскинен здорово сыграл, выручил нас, ведь у «Витязя» тоже были опасные моменты. Поэтому такой результат.
- Вторая игра легче сложилась, чем предыдущая?
- Более спокойно. В прошлом матче была нервозность, много эмоций, брак в передачах. Сегодня было получше.
- СКА перестроился или «Витязь» стал иначе играть?
- Трудно сказать. Мы уверенность почувствовали, хорошо, что первыми забили гол и дальше пошло.
- Вы и забросили голов больше, но и пропустили на одну шайбу больше. Немножко расслабились в конце встречи?
- Немного, да, пропустили необязательные голы. Нужно было построже сыграть. Это игры плей-офф, и в них вообще нежелательно пропускать.
- Как оцените символическое вбрасывание?
- Это здорово, что проводятся такие акции, это большой плюс. Руководство клуба – молодцы, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, во втором матче серии 1/4 финала Западной
конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.
В составе армейцев дубль оформил Евгений Кетов, также отличились Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Артем Швец-Роговой и Якуб Ержабек.
Накануне матча СКА организовал в честь 23 февраля выставку военной техники, а символическое вбрасывание перед игрой совершила собака-пограничник.
Дали прикурить «Витязю» и КХЛ. СКА крупно выиграл второй матч серии
После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 25 февраля в Подольске, начало – в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко, Чернов), 53:42 (6:2). Ковальчук (Белов), 54:58 (7:2 - бол.).
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция