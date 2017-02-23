Егор Яковлев: Коскинен здорово сыграл, выручил нас, ведь у «Витязя» тоже были опасные моменты

Защитник СКА Егор Яковлев поделился впечатлениями от второго матча серии 1/4 финала Западной конференции против «Витязя» (7:2).

- Реализовали свои моменты, Коскинен здорово сыграл, выручил нас, ведь у «Витязя» тоже были опасные моменты. Поэтому такой результат.

- Вторая игра легче сложилась, чем предыдущая?

- Более спокойно. В прошлом матче была нервозность, много эмоций, брак в передачах. Сегодня было получше.

- СКА перестроился или «Витязь» стал иначе играть?

- Трудно сказать. Мы уверенность почувствовали, хорошо, что первыми забили гол и дальше пошло.

- Вы и забросили голов больше, но и пропустили на одну шайбу больше. Немножко расслабились в конце встречи?

- Немного, да, пропустили необязательные голы. Нужно было построже сыграть. Это игры плей-офф, и в них вообще нежелательно пропускать.

- Как оцените символическое вбрасывание?

- Это здорово, что проводятся такие акции, это большой плюс. Руководство клуба – молодцы, - передает слова Яковлева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, во втором матче серии 1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.