Мирча Луческу: «Андерлехт» не создал ни одного момента, но их единственный навес с фланга привел к голу

Главный тренер «Зенита» Мирча Луческу поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Андерлехта» (3:1).

- Вы долго не выходили из раздевалки. О чем говорили с командой?

- Я поблагодарил ребят за матч. Команда выглядела по-другому, была полная самоотдача, на лицах игроков было написано, что они хотят победить. Вопрос был практически решен, соперник не создал ни одного момента, но их единственный навес с фланга привел к голу. Это футбол.

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- Что с Олегом Шатовым?

- Он вчера почувствовал недомогание. Ему сделали МРТ, которое показало некоторые проблемы, поэтому мы оставили его вне игры. Если бы он выступил в этом матче - мог бы вылететь на неопределенный срок.

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- В каком случае вы посчитаете сезон успешным?

- В раздевалке мы сказали о том, что сегодняшняя игра вселяет надежду на то, что мы можем хорошо сыграть в чемпионате России. Будем концентрироваться на нем, - приводит слова Луческу корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.