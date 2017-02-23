Эссьен тренирует с дублем «Челси» и намерен продолжить карьеру

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Ганы Майкл Эссьен расчитывает продолжить карьеру и поддерживает форму, тренируясь с молодежной командой «синих».

«Я не завершил карьеру и тренируюсь с резервистами «Челси». Они всегда уважительны и добры по отношению ко мне. Я надеюсь найти клуб, в котором будет комфортно мне и моей семье», – приводит слова 34-летнего Эссьена GHANAsoccernet.com.

Напомним, Эссьен играл за «Бастию» (2000-2003), «Лион» (2003-2005), «Челси» (2005-2012, 2013-2014), «Реал» (2012-2013), «Милан» (2014-2015), «Панатинаикос» (2015-2016).

В начале сезона «Панатинаикос» не включил полузащитника в заявку команды, а осень клуб и игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.