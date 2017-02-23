Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва- : -Торпедо
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Локомотив- : -Динамо Минск
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Эссьен тренирует с дублем «Челси» и намерен продолжить карьеру

Источник:  GHANAsoccernet.comКомментарии

Бывший полузащитник «Челси» и сборной Ганы Майкл Эссьен расчитывает продолжить карьеру и поддерживает форму, тренируясь с молодежной командой «синих».

«Я не завершил карьеру и тренируюсь с резервистами «Челси». Они всегда уважительны и добры по отношению ко мне. Я надеюсь найти клуб, в котором будет комфортно мне и моей семье», – приводит слова 34-летнего Эссьена GHANAsoccernet.com.

Напомним, Эссьен играл за «Бастию» (2000-2003), «Лион» (2003-2005), «Челси» (2005-2012, 2013-2014), «Реал» (2012-2013), «Милан» (2014-2015), «Панатинаикос» (2015-2016).

В начале сезона «Панатинаикос» не включил полузащитника в заявку команды, а осень клуб и игрок договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Касорла не вернется на поле до конца сезонаКак сообщает Mirror, полузащитник лондонского «Арсенала» Санти Касорла больше не сыграет в нынешнем сезоне.Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеСойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеПо информации СМИ, игроками мадридского клуба могут стать Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»)Андрей Канчельскис: «Челси» никому не отдаст чемпионствоБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил уровень английской премьер-лиги.Венгер отказался от предложения китайского клуба и планирует остаться в ЕвропеГлавный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер готовится покинуть английский клуб грядущим летом.«Барселона» нашла замену Видалю в «Тоттенхэме»Руководство «Барселоны» пытается решить проблему с защитником на правый фланг. Об этом сообщает издание London Evening Standard.Азар, Де Хеа и Дибала могут стать одноклубникамиПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес планирует существенно усилить состав испанского клуба грядущим летом.Рой Кин: Переход Руни в китайский клуб – настоящее безумие! У Уэйна еще все впередиЭкс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин считает, что капитан «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни не должен соглашаться на переезд в чемпионат Китая.Лаллана продлил контракт с «Ливерпулем»Руководство и тренерский штаб «Ливерпуля» во главе с Юргеном Клоппом довольны выступлением полузащитника Адама Лалланы.Клаудио Раньери: Матч с «Севильей» может стать переломным моментом для «Лестера»Главный тренер «Лестера» Клаудио Раньери высказался о выступлении своей команды в нынешнем сезоне, а также дал комментарий по поводу грядущего матча с «Севильей» в 1/8 финала Лиги чемпионов, который состоится сегодня и стартует в 22.45 мск.Райан Гиггз: «Лестер»: не справился со статусом чемпиона. Глубина их падения меня удивилаБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз высказался о выступлении «Лестера» в нынешнем сезоне.Агент Деулофеу: Контактов с «Барселоной» не было, но будущее Жерара зависит именно от этого клубаФутбольный агент Хинес Карвахаль, представляющий интересы полузащитника «Милана» Жерара Деулофеу, считает многое в вопросе карьеры его клиента зависит от «Барселоны».Фабрегас все еще входит в список главных целей «Милана»«Милан» не отказывается от идеи приобретения полузащитника «Челси» Сеска Фабрегаса. Об этом сообщает Corriere Dello Sport.Скандалисты и гладиаторы. Анонс дня в Лиге чемпионовСкандалисты и гладиаторы. Анонс дня в Лиге чемпионов«Советский спорт» представляет сегодняшние матчи в Лиге чемпионов.Руни согласился перейти в китайский клубРуни согласился перейти в китайский клубНападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни до закрытия трансферного окна перейдет в один из китайских клубов, сообщает Daily Mirror.Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Гвардиола уверен, что Иско выберет «Манчестер Сити», а не «Челси»Полузащитник мадридского «Реала» Иско Аларкон может перебраться в чемпионат Англии.«Челси» трудоустроит Слуцкого в Англии. Где окажется русский тренер?«Челси» трудоустроит Слуцкого в Англии. Где окажется русский тренер?Лондонский «Челси» всячески помогает экс-тренеру ЦСКА и сборной России Леониду Слуцкому найти свое место в Англии.Пол Скоулз: «Манчестер Юнайтед» обязан продлить контракт с КэррикомБывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз оценил роль в английском клубе 35-летнего хавбека Майкла Кэррика, с которым, по сообщениям СМИ, «красные дьяволы» планируют продлить трудовое соглашение.«Челси» помогает Слуцкому найти работу в Англии«Челси» помогает Слуцкому найти работу в АнглииКак сообщает Daily Mail, «Челси» помогает бывшему главному тренеру сборной России и московского ЦСКА Леониду Слуцкому найти работу тренером в Англии.Руни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРуни сделал свое дело, Руни может уйти. Колонка Вадима АнисимоваРазбираемся с ситуацией вокруг Уэйна Руни, прославленного нападающего «Манчестер Юнайтед», выпавшего из обоймы Жозе Моуринью.Харри Реднапп: Если Погба стоит 90 миллионов, то Алли – 100Бывший главный тренер «Тоттенхэма» и сборной Англии Харри Реднапп заявил, что оценивает полузащитника «шпор» Деле Алли выше, чем полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Главные новости
Хоккей
СКА – «Витязь». Онлайн
Бокс
Рой Джонс хочет подраться с Андерсоном Сильвой
Футбол
Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживание
Футбол
«Ювентус» не смог вылететь из Португалии из-за проблем с самолетом
Бокс
Мэнни Пакьяо: Ведем переговоры с Амиром Ханом о поединке
Футбол
Луис Адриано: Я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в деле
Футбол
Манучарян вновь стал игроком «Урала»
Футбол
Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»
Футбол
Букмекеры отдают предпочтение «Спарте» в матче с «Ростовом»
Конькобежный спорт
Иван Скобрев: у Дорофеева с Кулижниковым не может быть конфликта
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Майкл Эссьен
Майкл Эссьенвсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости