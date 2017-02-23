Жоэль Матип: Каждому игроку переезд в другую лигу дается непросто, но в «Ливерпуле» мне очень помогли

Защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип, ставший игроком английского клуба минувшим летом, оценил возможность попадания своей команды в Лигу чемпионов, а также рассказал о своем состоянии после переезда в Премьер-Лигу.

«Думаю, у нас есть все, чтобы занять место в четверке лучших команд Англии. Нужно лишь показать свой уровень, и я уверен, что мы будем стараться это делать.

Конечно, после перехода в «Ливерпуль» мне пришлось тяжело, потому что это новое место для меня. Каждому игроку переезд в другую лигу дается непросто, но в этом клубе мне очень помогли. Мне приятно находиться в «Ливерпуле». Чувствую себя, как дома, у меня отличное настроение», – сказал Матип, слова которого приводит официальный сайт мерсисайдского клуба.

В нынешнем сезоне защитник сборной Камеруна, перешедший в стан «красных» из «Шальке 04», провел за английский клуб во всех турнирах 19 матчей, забил один гол и получил три желтые карточки.

На данный момент команда Юргена Клоппа занимает пятое место в таблице АПЛ, набрав после 25-ти туров 49 очков.