СКА – «Витязь». Собака-пограничник произвела символическое вбрасывание (видео)
Перед началом второго матча серии 1/4 финала Западной конференции между СКА и «Витязем» собака-пограничник в честь Дня защитника Отечества произвела символическое вбрасывание.
Овчарку по кличке Джей вывели к точке вбрасывания, где шайбу разыграли капитаны команд Павел Дацюк и Алексей Семенов.
Также перед Ледовым дворцом СКА устроил выставку военной техники, видео которой вы можете посмотреть здесь.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
СКА - Витязь - 5:1 (2:0, 3:1, 0:0)2-й период
Голы:
Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:21 (5:1).
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция