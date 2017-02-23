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Фернанду Мейра: У Моуринью никаких отмазок нет. Если ты ошибся, он говорил: «Сделаешь так еще раз – пойдешь домой»

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Фернанду Мейра рассказал об особенностях работы главного тренера «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью, с которым знаком по совместной работе в «Порту».

– В Португалии вы работали с Жозе Моуринью. Каким он был 15 лет назад?
– Жозе проводил первый сезон в роли главного тренера. До этого он работал в «Барселоне» у Ван Гала. Моуриньо – особенный, потому что блестящее умеет выстраивать отношения с игроками, знает, как их мотивировать. Тогда были сложные времена, за полтора года сменилось три президента и три главных тренера, команда была слабой. Я провел в Лиссабоне всего полгода, но уже получил капитанскую повязку.

– Моуринью – требовательный?
– Очень! Никаких отмазок не существовало: если ты ошибся, он всегда обращался в лицо: «Сделаешь так еще раз – пойдешь домой». Но после тренировки Жозе подходил и по-дружески общался, шутил. Работать с ним было невероятно круто», – сказал Мейра в интервью телеканалу «Матч ТВ».

Помимо «Порту», Моуринью работал с «Челси», миланским «Интером» и мадридским «Реалом». Минувшим летом португальский специалист встал у руля «Манчестер Юнайтед».

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