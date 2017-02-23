«Амкар» согласовал с Гасилиным контракт на 3,5 года

«Амкар» договорился о переходе из «Зенита-2» нападающего Алексея Гасилина, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.

«Мы договорились о переходе Гасилина, срок контракта - три с половиной года. Я думаю, на этом трансферная кампания «Амкара» закончена», - сказал Резвухин.

В этом сезоне 20-летний Гасилин в 19 матчах первенства ФНЛ забил 8 мячей.

Ранее он выступал за санкт-петербургский «Зенит», а в сезоне-2015/16 на правах аренды защищал цвета второй команды немецкого «Шальке.

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