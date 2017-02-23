Антон «Antoxa» Жуков представит «Рубин» на «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»

Известный казанский киберфутболист Антон «Antoxa» Жуков представит футбольный клуб «Рубин» на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».



Антон является одним из самых опытных игроков в России. Киберспортсмен постоянно квалифицируется на все крупные российские онлайн и оффлайн турниры, а также регулярно участвует на европейских онлайн турнирах. Вошел в топ-3 Чемпионата России 2016 года.



«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Прямые трансляции всех игр состоятся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv.



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