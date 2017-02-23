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Антон «Antoxa» Жуков представит «Рубин» на «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу»

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Известный казанский киберфутболист Антон «Antoxa» Жуков представит футбольный клуб «Рубин» на турнире «ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу».

Антон является одним из самых опытных игроков в России. Киберспортсмен постоянно квалифицируется на все крупные российские онлайн и оффлайн турниры, а также регулярно участвует на европейских онлайн турнирах. Вошел в топ-3 Чемпионата России 2016 года.

«ОЛИМП Кубок РФПЛ по киберфутболу» пройдет с 24 по 26 февраля в Уфе. В турнире примут участие 16 киберспортсменов, представляющих клубы премьер-лиги. Прямые трансляции всех игр состоятся в эфире телеканала Game Show и на канале Twitch.tv

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