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Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»

Источник:  Sky SportsКомментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард Уэйн Руни должен остаться в команде.

Контракт 31-летнего нападающего с клубом действует до конца сезона 2017/2018, однако не исключено, что из-за нехватки игровой практики Руни может покинуть команду уже в ближайшее время. За последние два месяца он лишь в трех матчах вышел в стартовом составе «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что агент игрока Пол Стретфорд вылетел в Азию, где проведет переговоры с китайскими клубами, которые могут подписывать новичков до 1 марта.

«Мне бы хотелось думать, что Руни останется в «Манчестер Юнайтед», – приводит Sky Sports слова Невилла. – Очень странно, что разговоры о его уходе продолжаются после закрытия трансферного окна. Он по-прежнему может принести пользу команде, которая борется сразу за несколько трофеев. Я не знаю, уедет ли он в Китай. Я знаю Уэйна давно, но не разговаривал с ним.

Подождем, что произойдет, но все это выглядит странным с учетом того, что «Юнайтед» нужны игроки. Морган Шнайдерлин и Мемфис Депай ушли в январе, а это значит, что в случае травм двух-трех игроков состав будет недостаточным.

Команда продолжает выступать в Лиге Европы, ей предстоят важные матчи в премьер-лиге и Кубке Англии, а также финал Кубка лиги. Мне кажется, Жозе Моуринью хотелось бы, чтобы все игроки были в строю».

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