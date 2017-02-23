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Никлас Сведберг: В чем разница между «Ак Барсом»и «СЮ»? Они забили две, а мы одну

Источник:  «БИЗНЕС Online»Комментарии

Вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

- Какой был план на Казань?
- Все просто - выиграть. Близкая, плотная игра по содержанию и счету.

- Главные итоги матча?
- Боевая, рабочая игра, высокая по накалу.

- В чем была разница между командами?
- Они забили две, а мы одну.

Как оцените собственную игру?
- Мне трудно себя оценивать.

- Чего ждете от второй встречи в серии, которая состоится в пятницу в Казани?
- Уже готовимся, победит сильнейший, - цитирует Сведберга «БИЗНЕС Online».

Второй матч пройдет в пятницу.

Матч

Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Голы:

Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).

Место и дата

22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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