Никлас Сведберг: В чем разница между «Ак Барсом»и «СЮ»? Они забили две, а мы одну

Вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.

- Какой был план на Казань?

- Все просто - выиграть. Близкая, плотная игра по содержанию и счету.



- Главные итоги матча?

- Боевая, рабочая игра, высокая по накалу.

- В чем была разница между командами?

- Они забили две, а мы одну.

Как оцените собственную игру?

- Мне трудно себя оценивать.

- Чего ждете от второй встречи в серии, которая состоится в пятницу в Казани?

- Уже готовимся, победит сильнейший, - цитирует Сведберга «БИЗНЕС Online».

Второй матч пройдет в пятницу.