Никлас Сведберг: В чем разница между «Ак Барсом»и «СЮ»? Они забили две, а мы одну
Вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.
- Какой был
план на Казань?
- Все просто - выиграть. Близкая, плотная игра по содержанию и счету.
- Главные
итоги матча?
- Боевая, рабочая игра, высокая по накалу.
- В чем была
разница между командами?
- Они забили две, а мы одну.
Как оцените
собственную игру?
- Мне трудно себя оценивать.
- Чего ждете
от второй встречи в серии, которая состоится в пятницу в Казани?
- Уже готовимся, победит сильнейший, - цитирует Сведберга «БИЗНЕС Online».
Второй матч пройдет в пятницу.
Матч
Ак Барс - Салават Юлаев - 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Голы:
Секач (Токранов, Азеведо), 14:59 (1:0). Капризов (Умарк, Логинов), 18:14 (1:1). Охтамаа (Варнаков, Попов), 59:59 (2:1).
Место и дата
22 февраля 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция