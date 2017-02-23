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«Мерседес» представил новый болид

Источник:  «Мерседес»Комментарии

Действующий победитель Кубка конструкторов «Мерседес» провел презентацию нового болида, который получил название W08.

Презентация прошла в Сильверстоуне и в прямом эфире транслировалась на официальном сайте и YouTube-канале. В «Мерседесе» решили использовать панорамную камеру, поэтому все зрители могли самостоятельно выбирать угол обзора.

За несколько часов до презентации призовые пилоты команды британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас проехали первые круги на новой машине.

Напомним, сезон 2017 года «Мерседес» начинает в обновленном составе. Действующего чемпиона мира Нико Росберга, завершившего карьеру, сменил Боттас, ранее выступавший в «Уильямсе».

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

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