«Мерседес» представил новый болид

Действующий победитель Кубка конструкторов «Мерседес» провел презентацию нового болида, который получил название W08.

Презентация прошла в Сильверстоуне и в прямом эфире транслировалась на официальном сайте и YouTube-канале. В «Мерседесе» решили использовать панорамную камеру, поэтому все зрители могли самостоятельно выбирать угол обзора.

За несколько часов до презентации призовые пилоты команды британец Льюис Хэмилтон и финн Валттери Боттас проехали первые круги на новой машине.

Напомним, сезон 2017 года «Мерседес» начинает в обновленном составе. Действующего чемпиона мира Нико Росберга, завершившего карьеру, сменил Боттас, ранее выступавший в «Уильямсе».

Первый этап чемпионата мира Гран-при Австралии пройдет 24-26 марта в Мельбурне.

You've seen it LIVE, now see the @MercedesAMG F1 W08 #EQPower+ where it belongs... on the race track #F1 #F12017 pic.twitter.com/Skjm5ZY4l1