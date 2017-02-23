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Гасилин сообщил об уходе из «Зенита-2»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий Алексей Гасилин в своем инстаграме сообщил об уходе из «Зенита-2».

Ранее генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал, что договоренность о переходе 20-летнего форварда в пермский клуб достигнута, контракт будет рассчитан на 3,5 года.

«Хочу поблагодарить свой родной клуб, который вырастил меня как футболиста, руководство клуба, тренеров клубной академии, которые вкладывали в меня свои знания и усилия; всех болельщиков, - написал Гасилин. - Отдельно хочу сказать большое спасибо команде «Зенит-2», всем моим партнерам, футбол - командная игра, и без них я бы не смог расти как футболист, и конечно же, тренерам: главному тренеру В. Н. Радимову, под чьим руководством я смог очень сильно прибавить в короткий промежуток времени и получил предложения от моего нового клуба. Жизнь такая штука, которая ставит перед нами выбор: я хочу расти как профессиональный футболист и поэтому принял решение перейти в другой клуб! Всем большое спасибо! Я не говорю «прощай», я говорю «до свидания!» 

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