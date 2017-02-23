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Российский волейболист дисквалифицирован на четыре года за допинг

Источник:  ВК «Хипо Тироль»Комментарии

Австрийская антидопинговая комиссия дисквалифицировала российского волейболиста Станислава Маслиева на четыре года.

В ноябре 2016 года в допинг-пробе 23-летнего доигровщика, который на тот момент выступал за «Хипо Тироль», был обнаружен запрещенный анаболический стероид станозолол.

Если Международная федерация волейбола утвердит дисквалификацию, Маслиев не сможет выступать до 11 ноября 2020 года.

Отметим, что Антидопинговое агентство Австрии наказало также и клуб. С «Хипо Тироль» сняты пять очков в национальном чемпионате.

Отметим, что австрийский клуб уже разорвал контракт с Маслиевым.

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