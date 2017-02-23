Льюис Хэмилтон: Машина стала шире, а передние колеса теперь просто огромные

Трехкратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о впечатлениях после первых кругов на новом шасси W08.

«Я испытал невероятные ощущения, – признался Хэмилтон. – Вчера я впервые увидел готовый автомобиль, и пока что в нем больше деталей, чем во всей остальной технике Формулы-1, что мне довелось видеть.

Несомненно, чувствуется, что автомобиль стал гораздо шире, а передние колеса теперь просто огромные! Несмотря на холодную погоду, уровень сцепления был высоким», – приводит Autosport.com.ru слова Хэмилтона.

Напомним, «Мерседес» провел презентацию нового болида на трассе в Сильверстоуне. А за несколько часов до нее Хэмилтон и его партнер по команде Валттери Боттас проехали первые круги на W08.

Добавим, что новый сезон стартует 26 марта, когда в Мельбурне пройдет гонка Гран-при Австралии.