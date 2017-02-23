Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» во втором матче серии плей-офф
Московское «Динамо» взяло верх над нижегородским «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.
Основное время завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Артем Федоров и Юусо Хиетанен, у гостей - Евгений Мозер и Александр Фролов.
На второй минуте овертайма победу москвичам принес Андрей Кутейкин.
Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу бело-голубых.
Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 25 февраля.
Матч
Динамо - Торпедо - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Фёдоров (Цветков, Вишневский), 13:16 (1:0 - бол.). Хиетанен (Карсумс, Кашпар), 17:00 (2:0 - бол.). Мозер (Осипов, Аляев), 21:54 (2:1). Фролов (Даугавиньш, Лофквист), 51:15 (2:2). Кутейкин 61:59 (3:2).
Место и дата
23 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция