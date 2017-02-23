Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» во втором матче серии плей-офф

Московское «Динамо» взяло верх над нижегородским «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.

Основное время завершилось со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Артем Федоров и Юусо Хиетанен, у гостей - Евгений Мозер и Александр Фролов.

На второй минуте овертайма победу москвичам принес Андрей Кутейкин.

Таким образом, счет в серии стал 2:0 в пользу бело-голубых.

Следующий матч пройдет в Нижнем Новгороде 25 февраля.