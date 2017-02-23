«Локомотив» разгромил минское «Динамо» в матче Кубка Гагарина
Ярославский «Локомотив» крупно обыграл минское «Динамо» (7:2) во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Западной конференции КХЛ.
У хозяев льда отличились Стеффан Кронвалль, Артем Ильенко, Якуб Накладал, Егор Аверин, Дмитрий Лугин и Андрей Локтионов (дважды), у гостей - Дмитрий Коробов и Мэтт Эллисон .
Счет в серии стал 2:0 в пользу российской команды.
Следующий матч пройдет в Минске 25 февраля.
Матч
Локомотив - Динамо Мн - 7:2 (1:0, 4:0, 2:2)
Голы:
Крунвалль (Тальбо, Козун), 7:54 (1:0 - бол.). Ильенко (Локтионов), 26:56 (2:0). Накладал (Крунвалль, Козун), 33:33 (3:0 - бол.). Аверин (Лугин), 34:51 (4:0). Лугин (Рафиков), 39:00 (5:0 - бол.). Локтионов (Кадейкин, Рафиков), 40:26 (6:0). Локтионов (Кадейкин, Гавриков), 42:29 (7:0 - мен.). Коробов (Степанов), 43:28 (7:1). Эллисон (Костицын, Клинкхаммер), 52:59 (7:2).
Место и дата
23 февраля 17:00, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция