Официально: Гасилин перешел из «Зенита-2» в «Амкар»

Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Амкаре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.

- По условиям соглашения, сине-бело-голубые сохраняют за собой право приоритетного обратного выкупа Алексея Гасилина, - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор «Амкара» Игорь Резвухин заявил, что 20-летний игрок подпишет контракт на три с половиной года.

Напомним, в сезоне 2016/17 Гасилин провел 19 матчей за «Зенит-2» и забил 8 мячей. Также сыграл один матч за основную команду «Зенита» в кубковом матче против «Тамбова» (5:0). Четыре раз был в заявке на матче основной команды, дважды - в Лиге Европы.



Гасилин - победитель юношеского чемпионата Европы для игроков не старше 17 лет (2013-й). В прошлом сезоне выступал за «Шальке-2» в четвертой лиге Германии. В 33 матчах за немецкий клуб забил 14 голов.

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