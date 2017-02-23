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Евгений Кузнецов: Если есть возможность для броска – я бросаю, но если кто-то открыт – я сделаю передачу

Источник:  NHLКомментарии

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1) высказался о своем дубле.

«Если у меня есть возможность для броска, я всегда буду бросать, но если я вижу, что кто-то открыт, – я постараюсь сделать передачу. На льду все происходит очень быстро. Я всегда стараюсь играть на партнера», – приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 17-й минуте первого периода Кузнецов реализовал большинство, забив второй гол команды, а на 18-й минуте второго периода – сделал счет 3:1.

Теперь на счету 24-летнего нападающего 47 (14+33) очков в 59 матчах при показателе полезности «+20» и 34 минутах штрафа.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 25 февраля, когда примет «Эдмонтон».

Матч

Филадельфия - Вашингтон - 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы:

Бэкстрём (Овечкин, Оши), 6:33 (0:1). Кузнецов (Уильямс, Карлсон), 16:28 (0:2 - бол.). Шенн (Мэннинг), 26:54 (1:2). Кузнецов (Уильямс, Чорни), 37:59 (1:3). Оши (Овечкин, Бэкстрём), 54:43 (1:4).

Место и дата

23 февраля 04:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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