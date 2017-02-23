Евгений Кузнецов: Если есть возможность для броска – я бросаю, но если кто-то открыт – я сделаю передачу

Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (4:1) высказался о своем дубле.

«Если у меня есть возможность для броска, я всегда буду бросать, но если я вижу, что кто-то открыт, – я постараюсь сделать передачу. На льду все происходит очень быстро. Я всегда стараюсь играть на партнера», – приводит слова Кузнецова официальный сайт НХЛ.

Напомним, на 17-й минуте первого периода Кузнецов реализовал большинство, забив второй гол команды, а на 18-й минуте второго периода – сделал счет 3:1.

Теперь на счету 24-летнего нападающего 47 (14+33) очков в 59 матчах при показателе полезности «+20» и 34 минутах штрафа.

Следующий матч «Вашингтон» проведет в ночь на 25 февраля, когда примет «Эдмонтон».