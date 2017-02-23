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Bellator в ближайшее время объявит о подписании новых российских бойцов

Источник:  ТАССКомментарии

Bellator в ближайшее время анонсирует подписание новых российских бойцов, сообщил ТАСС президент организации Скотт Кокер.

Напомним, в Bellator уже выступают россияне Федор Емельяненкои Анатолий Токов, Александр Шлеменко и Андрей Корешков. В женском дивизионе Россию представляет Анастасия Янькова.

Контракты с организацией также подписали представители команды Fedor team Вадим Немков и Валентин Молдавский.

«Мы не ориентируемся только на российских бойцов, - сказал Кокер. - Наша организация следит за всеми талантливыми спортсменами, которые есть в мире, в том числе и из России. Не хочу «спойлить» фамилии, но в ближайшее время у нас будут большие новости по поводу подписания российских бойцов».

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