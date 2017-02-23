Дубль Кетова принес СКА победу во втором матче серии против «Витязя»

Никлас Сведберг: В чем разница между «Ак Барсом»и «СЮ»? Они забили две, а мы одну

Вратарь «Салавата Юлаева» Никлас Сведберг прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в первом матче 1/4 финала Кубка Гагарина в Восточной конференции.