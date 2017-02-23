Дубль Кетова принес СКА победу во втором матче серии против «Витязя»
Во втором матче серии
1/4 финала Западной конференции СКА обыграл «Витязь» со счетом 7:2.
В составе армейцев дубль оформил Евгений Кетов, также
отличились Евгений Дадонов, Павел Дацюк, Патрик Херсли и Илья Ковальчук. У гостей шайбы забросили Артем
Швец-Роговой и Якуб Ержабек.
После этой игры счет в серии стал 2-0 в пользу подопечных Олега Знарка. Следующую встречу команды проведут 25 февраля в Подольске, начало – в 17:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
СКА - Витязь - 7:2 (2:0, 3:1, 2:1)
Голы:
Кетов (Белов, Яковлев), 5:08 (1:0). Дадонов (Шипачёв, Неколенко), 17:59 (2:0). Кетов (Херсли, Хафизуллин), 27:35 (3:0). Дацюк (Херсли, Шипачёв), 33:27 (4:0). Коскиранта (Широков, Белов), 36:03 (5:0). Швец-Роговой (Афиногенов), 38:08 (5:1). Херсли (Гусев, Дадонов), 46:19 (6:1). Ержабек (Яценко), 53:42 (6:2). Ковальчук 54:58 (7:2 - бол.).
Место и дата
23 февраля 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция