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Матвей Елисеев: После чемпионата мира мой главный старт – Всемирные военные игры

Руслан Карманов
Руслан Карманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Как признался «Советскому спорту» российский биатлонист, на Военные игры в Сочи он приехал с осадком на душе, после того, как  чемпионата мира в Хохфильцене не принял участия ни в одной из гонок. В Сочи прапорщик ЦСКА хочет доказать, что готов побеждать на соревнованиях самого высокого уровня.

Самый молодой член национальной сборной России 23-летний Матвей Елисеев в этом сезоне дважды становился серебряным призером этапов Кубка мира в эстафете, однако не принял участие в гонках на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене (9-19 февраля).

«Естественно у меня остался осадок от того, что я не смог реализовать свой потенциал на чемпионате мира. Но нельзя зацикливаться на неудачах. В каждой гонке передо мной стоит только одна задача – показать свой максимум. И так как я не попал в состав сборной России предолимпийскую неделю в южнокорейском Пхенчхане, где пройдет седьмой этап Кубка мир (2-5 марта), III зимние Всемирные военные игры станут для меня главным стартом в этом году»,– сказал Елисеев.

В основной состав сборной ВС РФ на Военные игры в Сочи вошли пять мужчин: прапорщики Максим Цветков, Матвей Елисеев, Алексей Корнев, Эдуард Латыпов и рядовой Сергей Клячин.

В составе женской команды ВС РФ на соревнованиях в Сочи выступят прапорщик Галина Нечкасова, младшие сержанты Татьяна Акимова, Анастасия Загоруйко и Ульяна Кайшева, а также рядовой Анастасия Евсюнина.

Соревнования по биатлону на Военных играх в Сочи пройдут с 24 по 27 февраля. Впервые в истории зимних Игр среди военнослужащих спортсменам предстоит состязаться в трех дисциплинах: спринт, смешанная эстафета и патрульная гонка.

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