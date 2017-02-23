Трансляция The Kiev Major в зале будет проходить на русском языке
PGL сообщила, что трансляция турнира The Kiev Major в зале национального дворца искусств «Украина» пройдет на русском языке.
For Dota 2 fans looking to buy #thekievmajor tickets: the coverage language inside the venue during the event will be Russian. pic.twitter.com/sbgSR1ljOD— PGL (@pglesports) 22 февраля 2017 г.
The Kiev Major пройдет с 27 по 30 апреля. Призовой фонд турнира составит 3 миллиона долларов.
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