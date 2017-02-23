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Рене Вайлер: «Андерлехт» выстрадал победу над «Зенитом». Классно, что наш единственный мяч стал решающим

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Главный тренер «Андерлехта» Рене Вайлер поделился впечатлениями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита» (1:3).

- Мы выстрадали эту победу. Я говорил, что нам обязательно надо забивать. Классно, что наш единственный мяч в итоге стал решающим. «Зенит» не давал нам хорошо чувствовать себя на поле, мы почти ничего не создали. Приятно пройти «Зенит», ведь соперник не проигрывал дома в еврокубках очень давно. Я рад, что у нас все удалось.

- Это ваше главное достижение?
- Не мой успех, а успех команды и всего бельгийского футбола. Надеюсь, два других клуба из Бельгии также пройдут дальше. 

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- Были ли вы удивлены тем, что Луческу оставил Ивановича в запасе?
- Нет. Это показывает, что «Зенит» очень хорошая команда, если они могут оставлять таких игроков в запасе. В Брюсселе он не очень хорошо действовал против Ачимпонга. Как и Эрнани. 

- Вы говорили, что не будете отдавать мяч «Зениту», но в итоге сделали это. 
- Дело в футболе не всегда в тактике. Из-за действий соперника мы не смогли создать больше моментов, чем мы смогли. Дома «Зенит» не проигрывал 12 последних матчей. Соперник много играл длинными передачами, они боялись отдать нам инициативу. Играя против команды такого класса, мы сделали все, что смогли. 

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- Вам не кажется, что после этой победы вам будет сложнее во внутреннем чемпионате?
- Думаю, когда наши травмированные игроки вернутся, мы сможем достойно бороться на всех фронтах.

- Вам не кажется, что главной причиной вашего выхода в плей-офф стала удача?
- Да, в том числе нам повезло, - приводит слова Вайлера корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

В составе сине-бело-голубых дубль оформил Жулиано, еще один мяч на счету Артема Дзюбы. У гостей единственный мяч на последней минуте основного времени забил Исаак Кисе Телин. 

По сумме двух встреч (3:3) дальше прошел «Андерлехт» благодаря голу, забитому на чужом поле.

В первой встрече, которая состоялась 16 февраля в Бельгии, победу (2:0) одержала команда из Брюсселя, дубль оформил Франк Ачимпонг. 24 февраля в Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала турнира. Начало – в 15:00. 

Матч

Зенит - Андерлехт - 3:1 (1:0)

Голы

Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)

Предупреждения:

Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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