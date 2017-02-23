«Зенит» – «Андерлехт». Во время матча прошел салют в честь Дня защитника Отечества (видео)

«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

«Локомотив» арендовал Кверквелию. Таблица трансферов РФПЛ «Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.

АПОЭЛ одержал победу над «Атлетиком» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Никосии.

АПОЭЛ вдесятером победил «Атлетик» и вышел в 1/8 финала Лиги Европы АПОЭЛ одержал победу над «Атлетиком» (2:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы в Никосии.

«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы

«Зенит» победил «Андерлехт», но не смог выйти в 1/8 финала Лиги Европы В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» дома обыграл «Андерлехт» со счетом 3:1.

«За мужиков!» Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских фанатов Поддержать «Ростов» в Праге приехали более тысячи донских болельщиков

Стал известен состав «Ростова» на матч Лиги Европы со «Спартой».

Джанаев не попал в заявку на матч со «Спартой»

Джанаев не попал в заявку на матч со «Спартой» Стал известен состав «Ростова» на матч Лиги Европы со «Спартой».

Шатов не сыграет с «Андерлехтом» из-за мышечной травмы Полузащитник «Зенита» Олег Шатов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» на стадионе «Петровский».

Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

«Зенит» – «Андерлехт». Анюков сыграет с первых минут, Иванович и Эрнани – в запасе, Шатов вне заявки

«Зенит» – «Андерлехт». Анюков сыграет с первых минут, Иванович и Эрнани – в запасе, Шатов вне заявки Тренерский штаб «Зенита» определился со стартовым составом на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против бельгийского «Андерлехта».

Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»

Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед» Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард Уэйн Руни должен остаться в команде.