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«Зенит» – «Андерлехт». Во время матча прошел салют в честь Дня защитника Отечества (видео)

Татьяна Кокорина
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Возле Петропавловской крепости, которая находится недалеко от стадиона «Петровский», состоялся салют, посвященный Дню защитника Отечества.

Первый залп был дан ровно в 21:00, одновременно с началом матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» - «Андерлехт». Салют продолжался 10 минут.

Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры

Матч

Зенит - Андерлехт - 3:1 (1:0)

Голы

Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).

Состав

Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)

Предупреждения:

Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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