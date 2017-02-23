«Зенит» – «Андерлехт». Во время матча прошел салют в честь Дня защитника Отечества (видео)
Возле Петропавловской крепости, которая находится недалеко от стадиона «Петровский», состоялся салют, посвященный Дню защитника Отечества.
Первый залп был дан ровно в 21:00, одновременно с началом матча 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» - «Андерлехт». Салют продолжался 10 минут.
Напомним, «Советский спорт» ведет текстовую трансляцию игры.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0). Дзюба 72 (2:0). Жулиано 78 (3:0). Телин 90 (3:1).
Состав
Зенит: Лодыгин, Анюков, Нету, Кришито, Маурисио, Данни (Мак, 89), Хави Гарсия, Жулиано, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг (Капель, 89), Спайич, Обрадович, Станчу (Бруно, 73), Тьелеманс, Дендонкер, Нахар, Телин, Чипчу (Нюйтинк, 84)
Предупреждения:
Нету, 31; Хави Гарсия, 41; Лодыгин, 90 - Тьелеманс, 29; Ачимпонг, 81; Спайич, 90
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция