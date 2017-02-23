Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Динамо Москва3 : 2 ОТТорпедо
Хоккей  ЦСКА1 : 1Йокерит
Футбол  Зенит- : -Андерлехт
Хоккей  СКА7 : 2Витязь
Баскетбол  ЦСКА- : -Маккаби Тель-Авив
Футбол  Спарта- : -Ростов
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Динамо» выкупит права на Панченко у ЦСКА

Источник:  ФК «Динамо» (Москва)Комментарии

Московское «Динамо» выкупит права на нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» сообщает, что согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим в текущем сезоне 2016/17 г. на правах аренды в нашем клубе. ФК «Динамо-Москва» воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем уже официально уведомил армейский клуб», - говорится в сообщении.

В этом сезоне Панченко провел за «Динамо» в первенстве ФНЛ и Кубке России 24 матча и забил 16 мячей. Кроме того, он впервые получил вызов в сборную России.

- Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение, - прокомментировал новость генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев. - Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны. Мы не раз говорили, что «Динамо» сейчас нельзя считать финансово благополучным клубом, однако проведенная работа доказывает, что в этих реалиях можно добиваться поставленных результатов. И новый основной владелец клуба - Общество «Динамо», ставит перед нами задачу не только вернутся в РФПЛ, но достойно там выступать. Надеюсь, что с таким футболистами как Панченко, нам окажется это под силу.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Порту» СамбуФорвард «Порту» Идриса Самбу стал игроком «Спартака». Ранее сообщалось, что 18-летний португалец подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года.«Анжи» уступил «Атырау» в товарищеском матче«Анжи» на сборе в Турции провел товарищескую встречу с казахстанским клубом «Атырау» и уступил - 0:1.«Крылья Советов» уступили «Кайрату» с Аршавиным в товарищеском матче«Крылья Советов» на сборе в Турции провели товарищеский матч с казахстанским «Кайратом» и уступили со счетом 0:1.Дани Алвес может летом перейти в «Манчестер Сити»Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может начать новый сезон в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.«Шаньдун Лунэн» готов предложить 10 миллионов фунтов за Эшли ЯнгаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может продолжить карьеру в китайском клубе «Шаньдун Лунэн», сообщает Daily Mail.Официально: Гасилин перешел из «Зенита-2» в «Амкар»Форвард «Зенита-2» Алексей Гасилин продолжит карьеру в «Амкаре», сообщает официальный сайт петербургского клуба.«Рубин» обыграл «Мьендален» в товарищеской встрече«Рубин» на сборе с Испании провел товарищеский матч с норвежским клубом «Мьендален» и победил со счетом 1:0.Гасилин сообщил об уходе из «Зенита-2»Нападающий Алексей Гасилин в своем инстаграме сообщил об уходе из «Зенита-2».Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл считает, что форвард Уэйн Руни должен остаться в команде.«Амкар» согласовал с Гасилиным контракт на 3,5 года«Амкар» договорился о переходе из «Зенита-2» нападающего Алексея Гасилина, сообщил агентству «Р-Спорт» генеральный директор уральцев Игорь Резвухин.Жорди Альба: Иско? В «Барселоне» рады всем хорошим игрокамЗащитник «Барселоны» Жорди Альба высказался о возможном переходе в каталонский клуб полузащитника «Реала» Иско.Константин Зырянов: «Динамо» в таком составе в РФПЛ будет бороться за выживаниеПолузащитник «Зенита-2» Константин Зырянов считает, что московскому «Динамо» при возвращении в премьер-лигу уготована роль аутсайдера.Беленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛБеленов перешел в «Уфу». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.Луис Адриано: Я уже настоящий спартаковец, и вы скоро увидите меня в делеНападающий «Спартака» Луис Адриано поделился впечатлениями от испанского сбора.Евгений Калешин: Надеюсь, «Кубань» перевернет ситуацию уже в официальных матчахГлавный тренер «Кубани» Евгений Калешин после поражения от питерского «Динамо» на Кубке ФНЛ (0:2) подвел итог вступления команды на турнире, где она заняла 16-е место.Манучарян вновь стал игроком «Урала»Как сообщает пресс-служба «Урала», нападающий сборной Армении Эдгар Манучарян вернулся в российский клуб.На матче «Краснодар» – «Спартак» будет аншлагВсе билеты на матч 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак» раскуплены, сообщает официальный сайт «быков».Агенты Миранчука возобновили переговоры с «Зенитом», «Краснодаром» и «Спартаком»Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук, скорее всего, покинет московский клуб в текущее трансферное окно, сообщает источник Федерального агентства новостей.Сойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеСойти с ума. Президент «Реала» не знает границ на трансферном рынкеПо информации СМИ, игроками мадридского клуба могут стать Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Эден Азар («Челси») и Пауло Дибала («Ювентус»)«Ростов» отложил трансфер Шекари до лета«Ростов» отложил покупку иранского полузащитника Резы Шекари до летнего трансферного окна, сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Главные новости
Хоккей
Московское «Динамо» в овертайме обыграло «Торпедо» во втором матче серии плей-офф
Футбол
«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Порту» Самбу
Хоккей
«Локомотив» разгромил минское «Динамо» в матче Кубка Гагарина
Хоккей
Дубль Кетова принес СКА победу во втором матче серии против «Витязя»
Футбол
«Шаньдун Лунэн» готов предложить 10 миллионов фунтов за Эшли Янга
Футбол
«Динамо» выкупит права на Панченко у ЦСКА
MMA
Bellator в ближайшее время объявит о подписании новых российских бойцов
Футбол
Официально: Гасилин перешел из «Зенита-2» в «Амкар»
Волейбол
Российский волейболист дисквалифицирован на четыре года за допинг
Футбол
Гари Невилл: Сейчас странное время для ухода Руни из «Манчестер Юнайтед»
все новости
ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Евгений Муравьев
Евгений Муравьеввсе новости
Кирилл Панченко
Кирилл Панченковсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы