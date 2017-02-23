«Динамо» выкупит права на Панченко у ЦСКА

Московское «Динамо» выкупит права на нападающего Кирилла Панченко у ЦСКА, сообщается на официальном сайте бело-голубых.

«Футбольный клуб «Динамо-Москва» сообщает, что согласовал будущий контракт с нападающим Кириллом Панченко, выступающим в текущем сезоне 2016/17 г. на правах аренды в нашем клубе. ФК «Динамо-Москва» воспользуется опцией в арендном соглашении с ЦСКА преимущественного права выкупа, о чем уже официально уведомил армейский клуб», - говорится в сообщении.

В этом сезоне Панченко провел за «Динамо» в первенстве ФНЛ и Кубке России 24 матча и забил 16 мячей. Кроме того, он впервые получил вызов в сборную России.

- Мы очень рады, что Кирилл Панченко принял наше предложение, - прокомментировал новость генеральный директор «Динамо» Евгений Муравьев. - Изначально было недостаточно желания «Динамо» выкупить трансфер Панченко у ЦСКА, Кирилл должен был сам согласиться остаться у нас. Это квалифицированный нападающий, доказавший, что он сильный футболист. Нечасто бывает, что игрок, находящийся в аренде проявляет себя с лучшей стороны. Мы не раз говорили, что «Динамо» сейчас нельзя считать финансово благополучным клубом, однако проведенная работа доказывает, что в этих реалиях можно добиваться поставленных результатов. И новый основной владелец клуба - Общество «Динамо», ставит перед нами задачу не только вернутся в РФПЛ, но достойно там выступать. Надеюсь, что с таким футболистами как Панченко, нам окажется это под силу.