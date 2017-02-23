Футбольная ассоциация разрешила четвертую замену в Кубке Англии

Футбольная ассоциация разрешила клубам делать четвертую замену в овертаймах Кубка Англии.

Напомним, начиная со стадии ¼ финала, в Кубке Англии отменены переигровки. Если команды не определят победителя в основное время, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, а если и в них счет останется ничейным, выявление победителя перейдет в серию пенальти.

В качестве эксперимента в дополнительное время командам будет разрешено делать по четвертой замене.

В ¼ финала Кубка Англии сыграют:

11 марта

«Мидлсбро» – «Хаддерсфилд Таун» / «Манчестер Сити»

«Арсенал» – «Линкольн Сити»

12 марта

«Тоттенхэм» – «Миллуолл»

13 марта

«Челси» – «Манчестер Юнайтед»