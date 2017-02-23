Футбольная ассоциация разрешила четвертую замену в Кубке Англии
Футбольная ассоциация
разрешила клубам делать четвертую замену в овертаймах Кубка Англии.
Напомним, начиная со стадии ¼ финала, в Кубке Англии отменены переигровки. Если команды не определят победителя в основное время, будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут, а если и в них счет останется ничейным, выявление победителя перейдет в серию пенальти.
В качестве эксперимента в дополнительное время командам будет разрешено делать по четвертой замене.
В ¼ финала Кубка Англии сыграют:
11 марта
«Мидлсбро» – «Хаддерсфилд Таун» / «Манчестер Сити»
«Арсенал» – «Линкольн Сити»
12 марта
«Тоттенхэм» – «Миллуолл»
13 марта
«Челси» – «Манчестер Юнайтед»
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