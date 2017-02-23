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Дани Алвес может летом перейти в «Манчестер Сити»

Источник:  Daily MailКомментарии

Защитник «Ювентуса» Даниэл Алвес может начать новый сезон в «Манчестер Сити», сообщает Daily Mail.

Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола и спортивный директор клуба Чики Бегиристайн обсудили с 33-летним бразильцем возможность его переезда в Манчестер. При этом испанцы попросили Алвеса несколько снизить требования по личному контракту.

Минувшим летом он был готов подписать двухлетний контракт с зарплатой в 120 тысяч фунтов в неделю. К тому же не исключено, что после окончания сезона у Дани Алвеса будут более заманчивые предложения из Китая.

Однако дружеские отношения с Гвардиолой и Бегиристайном, а также желание перед завершением карьеры попробовать себя в Англии могут склонить защитника к переходу в «Манчестер Сити».

Отметим, что Дани Алвес мог стать игроком «горожан» и в зимнее трансферное окно, но этому помешала травма, полученная игроком в ноябре.

Добавим, что действующий контракт бразильца с «Ювентусом» рассчитан до июня 2018 года.

Дани Алвес играл под руководством Гвардиолы в «Барселоне» с 2008 по 2012 годы.

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