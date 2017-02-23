«Крылья Советов» уступили «Кайрату» с Аршавиным в товарищеском матче
«Крылья Советов» на сборе в Турции провели товарищеский матч с казахстанским «Кайратом» и уступили со счетом 0:1.
Единственный мяч на 25-й минуте забил бразильский полузащитник Исаэл.
У «Кайрата» с первых минут на поле вышел бывший капитан сборной России Андрей Аршавин.
Самарцы после 17 туров РФПЛ занимают 12-е место, «Кайрат» по итогам минувшего сезона чемпионата Казахстана занял вторую строчку.
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