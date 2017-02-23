«Спартак» объявил о подписании контракта с форвардом «Порту» Самбу
Форвард «Порту» Идриса
Самбу стал игроком «Спартака». Ранее сообщалось, что 18-летний португалец
подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года.
Воспитанник «Спортинга» с 2013 года выступал в системе «Порту». На счету Самбу один матч за «Порту B» во втором португальском дивизионе, а также три матча за «Порту» (U19) в Юношеской лиге УЕФА.
С 2013 по 2016 годы форвард играл за юношеские сборные Португалии (U15, U16, U17, U18).
Напомним, ранее «Спартак» объявил о подписании контракта с 19-летним форвардом из Замбии Джуниором Фэшн Сакалой.
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