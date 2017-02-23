«Спартак» подписал 18-летнего камерунца Зепатту
Защитник Одри Йолы Зепатта подписал контракт со «Спартаком». Детали соглашения 18-летнего камерунца с красно-белыми не разглашаются. Ранее Зепатта выступал за «Юниверсал Старс».
Рост новичка составляет 193 см, вес – 86 кг.
Напомним, до этого «Спартак» объявил о подписании контракта с двумя другими молодыми легионерами.
Игроками «Спартака» стали 19-летний форвард из Замбии Джуниор Фэшн Сакала («Занако») и 18-летний форвард из Португалии Идриса Самбу («Порту B»).
Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
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