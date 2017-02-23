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Дмитрий Бивол нокаутировал Роберта Берриджа

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Бивол нокаутировал Роберта Берриджа

Временный чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе 26-летний россиянин Дмитрий Бивол на вечере бокса в Нижнем Тагиле провел первую защиту титула, победив 32-летнего новозеландца Роберта Берриджа.

В конце 3 раунда Берридж оказался в нокдауне. В начале четвертого Бивол сразу пошел в атаку и осыпал соперника градом ударов, вновь отправив его на настил. После этого последовал отказ угла от продолжения боя.

На счету 26-летнего россиянина на данный момент 9 побед в 9 боях (7 из них – нокаутом). У 32-летнего Берриджа 29 побед (21 нокаутом), 6 поражений и 1 ничья.

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