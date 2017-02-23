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Устюгов завоевал серебро в спринте на ЧМ по лыжным гонкам

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Сергей Устюгов показал второй результат в финале спринта свободным стилем на проходящем в финском Лахти чемпионате мира по лыжным гонкам.

Победителем стал итальянец Федерико Пеллегрино, норвежец Йоханнес Клаэбо - третий.

Лыжные гонки
Чемпионат мира
Лахти (Финляндия)
Мужчины. Спринт. Свободный стиль

1. Федерико Пеллегрино (Италия)
2. Сергей Устюгов (Россия)
3. Йоханнес Клаэбо (Норвегия)
4. Финн Хаген Крог (Норвегия)
5. Петер Нортуг (Норвегия)
6. Ристоматти Хакола (Финляндия)…
15. Глеб Ретивых (Россия)…
17. Антон Гафаров (Россия)…
26. Александр Большунов (Россия).

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