ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии

ЦСКА одержал вторую победу в серии ¼ финала плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (2:1 OT).

Во втором периоде счет в матче открыл форвард Максим Мамин. Финны отыгрались на четвертой минуте третьего периода после того, как форвард Томми Хухтала реализовал большинство.

Победную шайбу на 72-й минуте матча забросил форвард Сергей Андронов.

Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 25 февраля в Хельсинки.

Напомним, во вторник в первом матче ЦСКА одержал победу в основное время (4:2).

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2-й матч

Счет в серии: 2-0 (4:2, 2:1 OT).