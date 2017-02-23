ЦСКА обыграл «Йокерит» в овертайме и увеличил преимущество в серии
ЦСКА одержал вторую
победу в серии ¼ финала плей-офф Западной конференции с «Йокеритом» (2:1 OT).
Во втором периоде счет в матче открыл форвард Максим Мамин. Финны отыгрались на четвертой минуте третьего периода после того, как форвард Томми Хухтала реализовал большинство.
Победную шайбу на 72-й минуте матча забросил форвард Сергей Андронов.
Таким образом, ЦСКА повел в серии до четырех побед со счетом 2-0. Третий матч пройдет 25 февраля в Хельсинки.
Напомним, во вторник в первом матче ЦСКА одержал победу в основное время (4:2).
КХЛ
Плей-офф
Западная конференция
¼ финала
2-й матч
Счет в серии: 2-0 (4:2, 2:1 OT).
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