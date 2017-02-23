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«Каролина» обменяла Хэйнси в «Питтсбург»

Источник:  NHLКомментарии

Защитник «Каролины» Рон Хэйнси в результате обмена продолжит карьеру в «Питтсбурге». В свою очередь за 35-летнего американца «ураганы» получили право выбора во втором раунде драфта 2017 года и форварда из АХЛ Дэнни Кристо.

В нынешнем сезоне Хэйнси набрал 14 (4+10) очко в 56 матчах регулярного чемпионата.

Хэйнси дебютировал в НХЛ в сезоне 2002/2003 в составе «Монреаля», после чего играл за «Коламбус» (2005-2008), «Атланту» / «Виннипег» (2008-2013) и «Каролину» (2013-2017). При этом за 14 сезонов в НХЛ защитник ни разу не играл в плей-офф.

Отметим, что «Питтсбург» столкнулся с кадровыми трудностями в обороне из-за травм защитников Тревора Дэйли, Джастина Шульца и Олли Мяяти.

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