Valve обновила русскую озвучку для Witch Doctor и Doom в Dota 2
Valve выпустила новое обновление для клиента Dota 2, в котором обновила русскую озвучку для героев Witch Doctor и Doom.
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Valve выпустила новое обновление для клиента Dota 2, в котором обновила русскую озвучку для героев Witch Doctor и Doom.