Гласс подписал двухлетний контракт с «Чикаго»

Голкипер Джефф Гласс договорился по условиям контракта с «Чикаго». Двухлетнее соглашение вступит в силу, начиная с сезона 2017/2018.

31-летний канадец в нынешнем сезоне вернулся в Северную Америку после семи лет в КХЛ.

Гласс начал сезон в фарм-клубе «Торонто» – «Торонто Марлис», а в январе подписал контракт с фарм-клубом «Чикаго» – «Рокфорд Айсхогс». В десяти матчах за «кабанов» Гласс одержал пять побед, из них две – «на ноль», при этом отразил 91,7 процента бросков при коэффициенте надежности 2,38 шайбы за игру.

Напомим, в КХЛ Гласс играл в «Барысе» (2009-2012), «Сибири» (2012-2013), «Спартаке» (2013-2014), ЦСКА (2014), «Ладе» (2014-2015) и минском «Динамо» (2015-2016).