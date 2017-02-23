Шатов не сыграет с «Андерлехтом» из-за мышечной травмы
Полузащитник «Зенита»
Олег Шатов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» на
стадионе «Петровский».
«К сожалению, мышечная травма не позволит мне сыграть с бельгийцами. Надеюсь, к следующей встрече буду готов на сто процентов», – приводит Sportbox.ru слова Шатова.
Напомним, в первом матче 26-летний полузащитник вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 65-й минуте на словака Роберта Мака.
Матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля. Начало – 21:00 (мск).
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча
Добавим, что первый матч в Брюсселе завершился победой «Андерлехта» со счетом 2:0.
Матч
Голы
Жулиано 24 (1:0).
Состав
Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Данни, Жулиано, Маурисио, Хави Гарсия, Жирков, Дзюба, Кокорин
Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг, Обрадович, Спайич, Нахар, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу, Чипчу, Телин
Предупреждения:
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция