Шатов не сыграет с «Андерлехтом» из-за мышечной травмы

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» на стадионе «Петровский».

«К сожалению, мышечная травма не позволит мне сыграть с бельгийцами. Надеюсь, к следующей встрече буду готов на сто процентов», – приводит Sportbox.ru слова Шатова.

Напомним, в первом матче 26-летний полузащитник вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 65-й минуте на словака Роберта Мака.

Матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля. Начало – 21:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что первый матч в Брюсселе завершился победой «Андерлехта» со счетом 2:0.