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Шатов не сыграет с «Андерлехтом» из-за мышечной травмы

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Андерлехтом» на стадионе «Петровский».

«К сожалению, мышечная травма не позволит мне сыграть с бельгийцами. Надеюсь, к следующей встрече буду готов на сто процентов», – приводит Sportbox.ru слова Шатова.

Напомним, в первом матче 26-летний полузащитник вышел в стартовом составе «Зенита» и был заменен на 65-й минуте на словака Роберта Мака.

Матч «Зенит» – «Андерлехт» пройдет 23 февраля. Начало – 21:00 (мск).

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча

Добавим, что первый матч в Брюсселе завершился победой «Андерлехта» со счетом 2:0. 

Матч

Зенит - Андерлехт - 1:0 (1:0)

1-й тайм

Голы

Жулиано 24 (1:0).

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Анюков, Кришито, Данни, Жулиано, Маурисио, Хави Гарсия, Жирков, Дзюба, Кокорин

Андерлехт: Рубен, Дешахт, Ачимпонг, Обрадович, Спайич, Нахар, Тьелеманс, Дендонкер, Станчу, Чипчу, Телин

Предупреждения:

Нету, 31 - Тьелеманс, 29

Судья:

Анастасиос Сидиропулос (Греция)

Место и дата

23 февраля 21:00, Петровский, Текстовая трансляция

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