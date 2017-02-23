«Олимпакос» разгромил «Османлыспор» в Лиге Европы
Греческий «Олимпиакос» ны выезде крупно обыграл турецкий «Османлыспор» (3:0) в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы.
У победителей отличились Карим Ансарифард (47-я и 86-я минуты) и Тарик Эльюнусси (70-я).
Поскольку первый матч завершился вничью (0:0), афинская команда вышла в следующий этап турнира. Ее соперник определится по итогам жеребьевки, которая пройдет в пятницу в швейцарском Ньоне.
Матч
Османлыспор - Олимпиакос - 0:3 (0:0)
Голы
Ансарифард 47 (0:1). Эльюнусси 70 (0:2). Ансарифард 86 (0:3).
Состав
Османлыспор: Карчемарскас, Вршаевич, Пинту (Байыр, 66), Прохазка, Чюрюксу, Регаттен (Делардж, 75), Махер, Чагиран (Гювен, 74), Ндиай, Вебо, Бифума
Олимпиакос: Леали, Фигуэйраш, Рецос, да Кошта, Сиссоко, Ботия, Мартинш (Андруцос, 65), Фортунис (Ромао, 85), Ансарифард, Себа, Эльюнусси (Мантатис, 81)
Предупреждения:
Судья:
Иштван Вад (Венгрия)
Место и дата
23 февраля 19:00, Еникент Асаш, Онлайн-трансляция