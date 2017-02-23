Петерис Скудра: Мы поддержим Бирюкова, все вместе
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвел итог второго матча первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3 О.Т.).
Третью, решающую шайбу вратать нижегородцев Михаил Брюков пропустил, не справившись с броском Андрея Кутейкина с центра площадки.
«Бирюкову ничего говорить не нужно. Это плей-офф, проигрыш есть проигрыш. Мы его поддержим, мы все вместе, каждый друг за друга, - цитирует Скудру ТАСС. - Провалили первый период, второй и третий играли хорошо. По двум этим матчам было много положительных моментов».
«Торпедо» проигрывает в серии 0-2. Третий матч пройдет 25 февраля в Нижнем Новгороде.
Матч
Динамо - Торпедо - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)
Голы:
Фёдоров (Цветков, Вишневский), 13:16 (1:0 - бол.). Хиетанен (Карсумс, Кашпар), 17:00 (2:0 - бол.). Мозер (Осипов, Аляев), 21:54 (2:1). Фролов (Даугавиньш, Лофквист), 51:15 (2:2 - бол.). Кутейкин 61:59 (3:2).
Место и дата
23 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция