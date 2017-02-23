Петерис Скудра: Мы поддержим Бирюкова, все вместе

Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра подвел итог второго матча первого раунда Кубка Гагарина с московским «Динамо» (2:3 О.Т.).

Третью, решающую шайбу вратать нижегородцев Михаил Брюков пропустил, не справившись с броском Андрея Кутейкина с центра площадки.

«Бирюкову ничего говорить не нужно. Это плей-офф, проигрыш есть проигрыш. Мы его поддержим, мы все вместе, каждый друг за друга, - цитирует Скудру ТАСС. - Провалили первый период, второй и третий играли хорошо. По двум этим матчам было много положительных моментов».

«Торпедо» проигрывает в серии 0-2. Третий матч пройдет 25 февраля в Нижнем Новгороде.