Сергей Орешкин: Миронов готов сыграть в серии с «Торпедо»

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина, а также сообщил, что пропустивший встречу защитник Андрей Миронов готов сыграть в этой серии.

«У нас все в строю, просто сегодня играли другие хоккеисты. У нас все ведущие хоккеисты», - цитирует Орешкина ТАСС. - Первый период провели с преимуществом, была реализация большинства. Но во втором периоде отдали инициативу. Видимо, просто хотели довести матч до конца».

Счет в серии стал 2-0. Третий матч пройдет 25 февраля в Нижнем Новгороде.