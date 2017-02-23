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Сергей Орешкин: Миронов готов сыграть в серии с «Торпедо»

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер московского «Динамо» Сергей Орешкин прокомментировал победу над «Торпедо» (3:2 О.Т.) во втором матче первого раунда Кубка Гагарина, а также сообщил, что пропустивший встречу защитник Андрей Миронов готов сыграть в этой серии.

«У нас все в строю, просто сегодня играли другие хоккеисты. У нас все ведущие хоккеисты», - цитирует Орешкина ТАСС. - Первый период провели с преимуществом, была реализация большинства. Но во втором периоде отдали инициативу. Видимо, просто хотели довести матч до конца».

Счет в серии стал 2-0. Третий матч пройдет 25 февраля в Нижнем Новгороде.

Матч

Динамо - Торпедо - 3:2 О.Т. (2:0, 0:1, 0:1, 1:0)

Голы:

Фёдоров (Цветков, Вишневский), 13:16 (1:0 - бол.). Хиетанен (Карсумс, Кашпар), 17:00 (2:0 - бол.). Мозер (Осипов, Аляев), 21:54 (2:1). Фролов (Даугавиньш, Лофквист), 51:15 (2:2 - бол.). Кутейкин 61:59 (3:2).

Место и дата

23 февраля 17:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция



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