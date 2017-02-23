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Кербер и Возняцки вышли в полуфинал в Дубае

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Вторая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Аной Конюх из Хорватии (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championship в Дубае.

Напомним, в 1/8 финала 19-летняя Конюх, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, выбила из борьбы Елену Веснину из России.

В полуфинале Кербер сыграет с Элиной Свитолиной из Украины. Другую пару составили Каролин Возняцки (Дания) и Анастасия Севастова (Латвия).

Отметим, что Возняцки нанесла поражение 17-летней Кэтрин Беллис из США.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championship

Призовой фонд 2 365 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

¼ финала

Матч

Кербер А. (Германия) - Конюх А. (Хорватия) - 6:3, 6:2

Место и дата

23 февраля 19:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Дэвис Л. (США) - Свитолина Э. (Украина) - 0:6, 4:6

Место и дата

23 февраля 14:30, , Онлайн-трансляция

Матч

Возняцки К. (Дания) - Беллис К. (США) - 6:3, 6:2

Место и дата

23 февраля 18:45, , Онлайн-трансляция

Матч

Севастова А. (Латвия) - Ванг К. (Китай) - 6:4, 7:5

Место и дата

23 февраля 13:10, , Онлайн-трансляция

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