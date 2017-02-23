Кербер и Возняцки вышли в полуфинал в Дубае
Вторая ракетка мира
Анжелик Кербер одержала победу над Аной Конюх из Хорватии (6:3, 6:2) в
четвертьфинале турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championship в Дубае.
Напомним, в 1/8 финала 19-летняя Конюх, занимающая 36-е место в мировом рейтинге, выбила из борьбы Елену Веснину из России.
В полуфинале Кербер сыграет с Элиной Свитолиной из Украины. Другую пару составили Каролин Возняцки (Дания) и Анастасия Севастова (Латвия).
Отметим, что Возняцки нанесла поражение 17-летней Кэтрин Беллис из США.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championship
Призовой фонд 2 365 250
долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
¼ финала
Матч
Кербер А. (Германия) - Конюх А. (Хорватия) - 6:3, 6:2
Место и дата
23 февраля 19:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Дэвис Л. (США) - Свитолина Э. (Украина) - 0:6, 4:6
Место и дата
23 февраля 14:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Возняцки К. (Дания) - Беллис К. (США) - 6:3, 6:2
Место и дата
23 февраля 18:45, , Онлайн-трансляция
Матч
Севастова А. (Латвия) - Ванг К. (Китай) - 6:4, 7:5
Место и дата
23 февраля 13:10, , Онлайн-трансляция