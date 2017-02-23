Джанаев не попал в заявку на матч со «Спартой»
Стал известен состав «Ростова» на матч Лиги Европы со «Спартой».
«Ростов»: Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Гранат, Кудряшов, Гацкан, Нобоа, Ерохин, Полоз, Бухаров
Запасные: Гошев, Терентьев, Байрамян, Девич, Азмун, Думбия, Препелицэ.Напомним, что матч «Спарта» - «Ростов» начнется в 23:05.
Матч
Состав
Спарта: Коубек, Голек, Мазух, Караваев, Кадлец М., Намойнесу, Сачек, Чермак, Юлиш, Альбьяч, Пулкраб
Ростов: Медведев, Навас, Гранат, Кудряшов, Нобоа, Калачёв, Гацкан, Ерохин, Мевля, Бухаров, Полоз
Судья:
Хюсейн Гечек (Турция)
Место и дата
23 февраля 23:05, Дженерали Арена, Текстовая трансляция
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