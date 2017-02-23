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ЦСКА нанес поражение «Маккаби» в Евролиге

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ЦСКА одержал 17-й победу в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв на своей площадке «Маккаби FOX» из Тель-Авива (93:81).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло, набравший 29 очков. Отметим, что на счету тяжелого форварда армейцев Кайла Хайнса дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).

В составе «Маккаби» 19 очков принес команде атакующий защитник Силвен Ландесберг. 

ЦСКА сравнялся по победам с лидером турнира «Реалом», который в пятницу сыграет дома с «Дарушафакой».

В 24-м туре соперником ЦСКА станет «Барселона». Матч пройдет в Испании.

Евролига

Регулярный чемпионат

23-й тур

Матч

ЦСКА - Маккаби Т-А - 93:81

Место и дата

23 февраля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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