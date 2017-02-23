ЦСКА нанес поражение «Маккаби» в Евролиге
ЦСКА одержал 17-й
победу в регулярном чемпионате Евролиги, обыграв на своей площадке «Маккаби FOX» из Тель-Авива (93:81).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Нандо де Коло, набравший 29 очков. Отметим, что на счету тяжелого форварда армейцев Кайла Хайнса дабл-дабл (14 очков + 10 подборов).
В составе «Маккаби» 19 очков принес команде атакующий защитник Силвен Ландесберг.
ЦСКА сравнялся по победам с лидером турнира «Реалом», который в пятницу сыграет дома с «Дарушафакой».
В 24-м туре соперником ЦСКА станет «Барселона». Матч пройдет в Испании.
Евролига
Регулярный чемпионат
23-й тур
Матч
ЦСКА - Маккаби Т-А - 93:81
Место и дата
23 февраля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция
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