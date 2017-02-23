«Локомотив» объявил об аренде Кверквелии
Защитник «Рубина» и
сборной Грузии Соломон Кверквелия проведет вторую половину сезона на правах
аренды в «Локомотиве».
25-летний Кверквелия выступает за «Рубин» с 2011 года. За пять сезонов в составе казанского клуба он провел 87 матчей в премьер-лиге и забил три гола.
Также на его счету 13 игр в Лиге Европы и восемь – в Кубке России.
После того как команду возглавил испанец Хави Грасия, Кверквелия перестал попадать в заявку на матчи, и в нынешнем сезоне ни разу не выходил на поле.
5 марта 2014 года Кверквелия дебютировал за сборную Грузии в товарищеском матче с Лихтенштейном. За три года он провел 11 матчей за национальную команду.
В «Локомотиве» защитник будет выступать под 33-м номером.
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